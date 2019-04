Kronach vor 19 Stunden

Opernfahrt: Änderung der Abfahrtszeit

Die Goethe-Gesellschaft gibt bekannt, dass der Bus zur Oper "Platée" in Dresden am Montag, 29. April, bereits um 7.30 Uhr abfährt. Beginn der Opernaufführung in Dresden ist um 13 Uhr. red