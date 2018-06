Operetten-Gala im Wildpark

Das Kuratorium zur Förderung von Kunst und Kultur im Forchheimer Land veranstaltet in Kooperation mit der Volkshochschule Forchheim das Open-Air-Konzert "Operetten-Gala" mit dem Sächsischen Sinfonieorchester Chemnitz. Die Veranstaltung findet statt am Samstag, 30. Juni, 19.30 Uhr, im Wildpark Hundshaupten . Das Laiensinfonieorchester mit großer, kompletter sinfonischer Besetzung präsentiert Werke des "Walzerkönigs" Johann Strauß. Seit 2002 leitet Andreas Grohmann, Kulturpreisträger des Landkreises Forchheim, das Sinfonieorchester als künstlerischer Leiter. Karten (14/zwölf Euro) sind im Vorverkauf beim Kulturamt des Landkreises Forchheim, Telefon 09191/861045, in der "Bücherstube an der Martinskirche", Telefon 09191/14500, in der Lotto-Annahmestelle Kefferstein, Telefon 09191/3515930, im Wildpark Hundshaupten sowie an der Abendkasse (ab 18.30 Uhr) erhältlich. red