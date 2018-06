Oper statt WM-Spiel

Spannung beim Public Viewing oder Kunstgenuss im Landestheater? Auch am Tag des letzten Vorrundenspiels der DFB-Elf bei der WM in Russland haben die Coburger die Wahl. Schließlich lockt das Landestheater am Abend mit der letzten Vorstellung von Antonin Dvoráks Märchenoper "Rusalka". In der Titelrolle ist die amerikanische Sopranistin Betsy Horne zu erleben. Am gleichen Abend stehen "Der kleine Prinz" (18 Uhr) und "Nebel im August" (20 Uhr) letztmals auf dem Spielplan der Reithalle. red