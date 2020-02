Beim Faschingskonzert am Sonntag, 16. Februar, ab 19.30 Uhr in der Herz-Jesu-Stadtpfarrkirche werden beliebte Melodien aus Oper, Operette, Film und Musical erklingen. Roman Riedel, Posaunist der Staatsbad Philharmonie Bad Kissingen und Stadtkantor Burkhard Ascherl werden ihr Publikum unter anderem mit dem "Gefangenenchor" aus Nabucco und dem "Triumph-Marsch" aus Verdis Oper "Aida", "Komm Zigan" von Kálmán, "Im Prater blüh'n wieder die Bäume" von Stolz, "Rosen aus dem Süden" von Strauß, "Strangers in the Night", "My way", "New York" und "He's a Pirate" erfreuen. Karten gibt es an der Abendkasse ab etwa 19 Uhr. Foto: Peter Klopf