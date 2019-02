"Open-Space": Workshop im bbw

Am 22. und 23. Februar veranstaltet die bbw gGmbH in Kooperation mit inmedio Berlin einen "Open-Space-Workshop". Dieses Verfahren wird erfolgreich eingesetzt, wenn große Gruppen komplexe Situationen handlungsorientiert bearbeiten wollen. In dem zweitägigen Workshop lernen die Teilnehmer die Methode kennen. In einer festen Abfolge von Gruppen- und Plenumsarbeit bearbeiten die Teilnehmer die von ihnen gewählten Themen und entwickeln konkrete, handlungsorientierte Ergebnisse. Die Veranstaltung findet statt im bbw Bamberg, Lichtenhaidestraße 15. Weitere Infos und Anmeldung bei Ute Endres, Telefon 0951/9322436, E-Mail: ute.endres@bbw.de. red