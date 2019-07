Open Beatz: Straße gesperrt

Das Open Beatz Festival, ein großes Festival mit elektronischer Musik, findet vom 18. bis 21. Juli 2019 auf dem Veranstaltungsgelände in Poppenhof-Zweifelsheim statt. Die Verbindungsstraße zwischen Puschendorf und Höfen, die Puschendorfer Straße, ist ab sofort bis 24. Juli 2019 für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Das teilt die Stadt Herzogenaurach mit.

Die Sperrung erfolgt aus Puschendorf kommend ab der Kreuzung Höfener Straße/Tuchenbacher Weg. In Höfen gilt die Sperrung ab der Kreuzung Höfener Straße (ERH 13)/Puschendorfer Straße. In Richtung Ortsteil Zweifelsheim ist die Puschendorfer Straße ab der Abzweigung in Richtung Zweifelsheim gesperrt. Die Zufahrt zum Veranstaltungsgelände ist für Anlieger und Besucher ausgeschildert, ebenso wie die Umleitung für den öffentlichen Verkehr.

Die Verbindungsstraße Zweifelsheim-Poppenhof ist ab 18. bis 21. Juli in Richtung Zweifelsheim als Einbahnstraße nutzbar. Es gilt auf beiden Seiten ein Haltverbot und eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h.

Änderungen für die Regionalbusse: An den Veranstaltungstagen 18. und 19. Juli 2019 kann die Haltestelle "Zweifelsheim Poppenhof" der Regionalbuslinie 242 nicht bedient werden. Die Haltestellen der HerzoBus Linie 269 in Höfen und Zweifelsheim werden ebenso nicht angefahren. Alternativ kann die Linie 123 benutzt werden. red