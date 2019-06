Open Air mit "Spilk" und Fredi Breunig

Große Ereignisse werfen in Schmalwasser ihre Schatten voraus. Am Samstag, 15. Juni, organisiert der Heimatverein ein Event mit "Spilk" und Fredi Breunig am Sportheim. Unter dem Titel "A Traum", der übrigens von Fredi Breunig stammt, da es für ihn ein lang gehegter Traum sei, gemeinsam mit "Spilk" in Schmalwasser aufzutreten, findet das große Open-Air-Fest statt. Um 18 Uhr geht es schon los, damit auch ältere Mitbürger die Möglichkeit haben, die beiden Höhepunkte des Festes zu genießen. Auch wenn der Eintritt frei ist, soll über Spenden ein Erlös erzielt werden, der der Lebenshilfe Rhön-Grabfeld zugutekommen wird, hieß es. sek