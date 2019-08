Open-Air-Jazztage im Innenhof der Kaiserpfalz mit vier Gruppen

Zu Jazz im Innenhof der Kaiserpfalz lädt die Kulturbeauftragte der Stadt Forchheim, Katja Browarzik, mit den Open-Air-Jazztagen ein: Nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr sollen Besucher die Vielfalt des Jazz an drei Abenden vom Freitag, 23. August, bis Sonntag, 25. August, erleben können.

Es treten auf das Alexandra-Lehmler-Quartett", Silke Straubs "Silk Street" und zum Jazzfrühschoppen am Sonntag "Les quatre Baguettes" und "Djangology".

Die Jazz-Saxofonistin Alexandra Lehmler wird am Freitagabend (19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr) mit ihrem hochkarätigen Quartett Musik erklingen lassen, die in höchstem Maße lebendig ist. Karten: Vorverkauf 16 Euro in der Tourist-Information Forchheim, Abendkasse 18 Euro. Silke Straub ist vielen Jazzfans als Sängerin ein Begriff. Die Diplom-Musikerin wirkte in zahlreichen Musikprojekten und CD-Produktionen im In- und Ausland mit. Silke Straubs Projekt besticht durch Eigenkompositionen, durch eine Synthese aus Jazz und Pop-Elementen. Termin: Samstag, 24. August, 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr); Karten: Vorverkauf 16 Euro, Abendkasse 18 Euro.

Einen Jazzfrühschoppen mit "Les quatre Baguettes" und "Djangology" gibt es am Sonntag, 25. August, 11 Uhr (Einlass ab 10 Uhr). Bereits seit 1989 begeistern die vier "Weißbrotstangen" in unterschiedlicher Besetzung ihr Publikum mit Chansons, Canzoni und Liedern. Heute sind Alexander Schröder (Akkordeon), Peter Christof (Kontrabass), Marion Andersons (Saxofon) und der Bandgründer und Sänger Claus Schwarzmann "Les quatre Baguettes". Karten: Vorverkauf 12 Euro, Tageskasse 14 Euro. red