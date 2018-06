Open-Air-Gottesdienst am Seidenhäuser See

red



Die Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde (EFG) Haßfurt lädt für den morigen Sonntag, 1. Juli, zu einem Open-Air-Gottesdienst mit drei Taufen ein. Beginn ist um 10 Uhr am Seidenhäuser See bei Altershausen (Stadt Königsberg). Bei der Gottesdienstfeier werden drei jugendliche und erwachsene Täuflinge im Wasser untergetaucht und wieder aufgerichtet. Die Jugendband der EFG Bamberg übernimmt die musikalische Umrahmung, wie die freikirchliche Gemeinde in Haßfurt mitteilte. Nach dem Gottesdienst soll gegrillt werden. Die Besucher werden gebeten, eigene Sitzgelegenheiten und Geschirr mitzubringen. Des Weiteren weist die EFG darauf hin, dass im Gemeindehaus in Sylbach aufgrund der Taufveranstaltung um 10 Uhr kein Gottesdienst stattfindet.