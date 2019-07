Nach dem Erfolg im vergangenen Jahr laden der FC und der Schützenverein zur Summer-Soulnight am Schützenhaus am Samstag, 6. Juli, ein. Die Band "CJ & The Sunshinegang" nimmt ihr Publikum wieder auf die musikalische Zeitreise in die Epoche von Disco und Soul der 70er und 80er Jahre. Los geht es um 19.30 Uhr. red