Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes im Lohmühlweg in Röttenbach wurde am Mittwochabend zwischen 18 und 20.45 Uhr ein schwarzer Opel Zafira an der Frontscheibe beschädigt, außerdem entwendete der unbekannte Täter das vordere Kennzeichen ERH-A 867. Hinweise an die Polizei unter Telefon 09193/6394-0.