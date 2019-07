Opel wird gegen Baum katapultiert

Ein spektakulärer Verkehrsunfall am Donnerstag in Igensdorf hat glimpflich geendet. Am Mittag fuhr ein 77-jähriger Opel-Fahrer die Bundesstraße 2 aus Forth kommend in Richtung Igensdorf. Am Ortseingang kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf die Leitplanke auf und wurde gegen einen Baum katapultiert. Letztlich kam der total beschädigte Wagen wenige Meter neben den Bahngleisen zum Liegen. Durch den Unfall erlitt der Fahrer leichtere Verletzungen und kam vorsorglich mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus nach Nürnberg. Der entstandene Schaden wird auf etwa 5500 Euro geschätzt.