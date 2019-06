Opel wird demoliert

Eine Fahrzeughalterin teilte am Donnerstag der Polizeiinspektion Haßfurt eine Unfallflucht mit. Den genauen Zeitraum konnte sie nicht eingrenzen und somit auch nicht den genauen Tatort. Sie vermutete, dass an ihrem grauen Opel Astra in der Zeit von Samstag, 8 Uhr, bis Mittwoch, 17 Uhr, die rechte Stoßstange großflächig verkratzt und eingedrückt worden ist. Am Montag befand sie sich zum Einkaufen in einem Verbrauchermarkt in Ebelsbach und am Mittwoch hatte sie ihren Opel vor dem Anwesen in der Hans-Andree-Straße abgestellt. Der Sachschaden am Auto beträgt rund 1000 Euro. Wer hat Verdächtiges bemerkt?