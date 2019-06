Ein Unbekannter hat am Freitag zwischen 7.30 und 8.15 Uhr auf dem Edeka-Parkplatz in Ebern einen geparkten Opel Corsa angefahren. Am hinteren linken Kotflügel des Opels entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro. Der Unfallverursacher meldete sich weder bei der Polizei noch im Markt und hinterließ auch keinen Hinweiszettel. Die Polizei in Ebern bittet um Hinweise unter Telefon 09531/9240, um die Unfallflucht klären zu können. Wer hat Verdächtiges bemerkt?