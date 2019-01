Opel wird angefahren

Beschädigungen an ihrem Opel Astra stellte eine Autofahrerin am Distelfeld in Haßfurt fest. Zumeist dort hatte sie ihr Auto im Zeitraum von Donnerstagmorgen bis Samstagfrüh abgestellt, als ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen den hinteren rechten Kotflügel stieß. Der Fahrer flüchtete. Der Sachschaden am Opel beläuft sich auf 2500 Euro.