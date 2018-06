Opel wird angefahren

red



Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montag in der Zeit von 11.30 bis 12.15 Uhr einen auf der Parkfläche vor der Sparkasse am Marktplatz in Hofheim abgestellten Opel Corsa mit seinem Auto angefahren. Der Opel wurde an der vorderen linken Stoßstange demoliert, wodurch ein Schaden von 800 Euro entstand. Der Fahrer des verursachenden Autos flüchtete. Hinweise erbittet die Polizei in Haßfurt unter der Telefonnummer 09521/9270.