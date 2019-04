Opel und Lastwagen werden beschmiert

Zwei Farbschmierereien in Zeil und Hofheim verfolgt die Polizei in Haßfurt. Ein Autofahrer in Zeil erstattete Anzeige, weil sein Opel Vectra in der Hauptstraße in der Nacht zum Ostermontag mit grüner und roter Farbe beschmiert wurde. Der Schaden beträgt 200 Euro. Der Mann ist schon einmal Opfer eines solchen Vorfalls geworden. In der Hans-Elbe-Straße in Hofheim wurden zwei Lkw-Auflieger an mehreren Stellen mit schwarzer Farbe besprüht. Der Schaden liegt bei 200 bis 300 Euro.