Opel überschlägt sich wegen eines Rehs

Eine leicht verletzte Jugendliche forderte ein Wildunfall am Samstagabend gegen 23.35 Uhr. Ein mit drei Personen besetzter Opel war auf der Staatsstraße von Hofheim in Richtung Rügheim unterwegs. Dabei versuchte der 18 Jahre alte Fahranfänger kurz vor der Anschlussstelle zur B 303 einem kreuzenden Reh auszuweichen; er übersteuerte sein Auto. Nachdem sich der Opel überschlagen hatte, kam er im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Eine 16 Jahre alte Mitfahrerin wurde leicht verletzt; sie musste mit dem Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in die Klinik nach Haßfurt gebracht werden. Am total demolierten Opel entstand Schaden für 1000 Euro.