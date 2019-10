Opel überschlägt sich mehrfach im Wiesenttal

Eine Auto hat sich am Dienstag auf der Strecke von Behringersmühle in Richtung Doos überschlagen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Der 35-jährige Opel-Fahrer kam am Mittag aufgrund feuchter, schmieriger Straße sowie nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, fuhr eine etwa 15 Meter hohe Böschung nach oben und überschlug sich anschließend mehrfach. Am total beschädigten Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Zur Unfallstellenabsicherung waren die Feuerwehren aus Behringersmühle und Gößweinstein vor Ort.