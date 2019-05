Opel übernimmt Vorsitz

Die Neuwahlen standen im Vordergrund der Jahreshauptversammlung des CSU-Ortsverbands. Das Vertrauen als Vorsitzender erhielt Kreisrat Hebert Opel. Er übernimmt die Führung von Andreas Kaspar, der aus beruflichen Gründen nicht wieder kandidierte. Gleichberechtigte Stellvertreter sind Michael Hain, Markus Ott und Reinhard Holhut, Schriftführerin ist Michaela Dünkel, Schatzmeister Karl Schott. Den Beirat bilden Doris Manz, Hans Bauer, Gerhard Hahn, Gerhard Schicker und Klaus-Peter Wulf. Als Revisoren bekamen Andreas Kaspar und Andreas Kuhlmey das Vertrauen.

Der scheidende Vorsitzende Andreas Kaspar bedankte sich beim Vorstand und den Mitgliedern für ihre geleistete Arbeit. Die aktuelle Mitgliederzahl des Ortsverbandes beträgt 28 Personen. Kassier Karl Schott zeigte den Versammelten eine geordnete Finanzlage auf, Markus Ott bescheinigte ihm eine tadellose Arbeit.

Herbert Opel gab bekannt, dass der SPD-Ortsverein Kupferberg am Freitag, 10. Mai, in der Stadthalle zu seinem 100-jährigen Bestehen eingeladen hat. Die CSU Kupferberg wird sich mit einer Delegation daran beteiligen. Auch freute sich Opel in seiner Eigenschaft als Kreisrat, dass die Kreisumlage heuer um 1,5 Punkte auf 41,9 Punkte gesenkt wird. Er gab zudem bekannt, dass die Stadtkapelle Kupferberg den Kulturpreis des Landkreises Kulmbach bekommen wird. Klaus-Peter Wulf