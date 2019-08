Haßfurt vor 18 Stunden

Opel stößt mit Opel zusammen

Sachschaden in Höhe von gut 2000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagabend um 20.50 Uhr ereignete. Eine Opel-Insignia-Fahrerin war von Prappach in Richtung Haßfurt unterwegs. An der...