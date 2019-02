Opel muss in die Werkstatt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte am Dienstag zwischen 6 und 17.30 Uhr in Hirschaid ein Unbekannter den rechten Kotflügel eines geparkten weißen Opel Corsa. Der Sachschaden beläuft sich nach Angaaben der Polizei auf rund 500 Euro. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz des Bahnhofs in der Heinrichstraße. Wer hat die Unfallflucht beobachtet? Meldungen nimmt die Polizeiinspektion Bamberg-Land unter der Rufnummer 0951/9129-310 entgegen. red