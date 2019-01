Opel gestreift: 10 000 Euro Schaden

Mehr als 10 000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagvormittag in der Bahnhofstraße ereignete. Ein Sattelzug bog von der Bahnhofstraße in Richtung Ärztehaus ab. Der Auflieger scherte dabei aus und blieb mit dem Unterfahrschutz an einem an der Ampel wartenden Opel Corsa hängen. Am Corsa wurde die hintere linke Seite beschädigt. Die 59-jährige Fahrerin wurde nicht verletzt. pol