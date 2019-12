Opel-Fahrer übersieht Mofafahrer

Die Unachtsamkeit eines 63-jährigen Opel-Fahrers hat am Dienstagmorgen in Kleinsendelbach zu einem Unfall an der Einmündung Hauptstraße in die Erlanger Straße geführt. Der 63-Jährige wollte von der Hauptstraße nach links auf die Erlanger Straße einfahren, übersah hierbei aber einen von links kommenden vorfahrtsberechtigten 18-jährigen Kleinkraftradfahrer. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Verletzt wurde laut Polizei Forchheim niemand.