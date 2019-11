Altenkunstadt vor 19 Stunden

Opel-Fahrer mit 0,94 Promille am Steuer

Beamte der Polizeiinspektion Lichtenfels führten am späten Donnerstagabend in der Straße Neuwiese eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei hielten sie einen 53-jährigen Opel-Fahrer an. Während der Kontro...