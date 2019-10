Meeder 11.10.2019

Opel-Fahrer hatte zu viel Alkohol intus

Bei der Kontrolle eines 58-jährigen Autofahrers am Donnerstag um 20 Uhr in Meeder zeigte der Alkomat bei der Kontrolle einen Wert von 1,58 Promille an. Die Weiterfahrt des Mannes wurde an Ort und Stel...