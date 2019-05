In der Nacht zum Freitag wurde ein in der Bahnhofstraße geparkter Opel Corsa durch bislang unbekannte Personen erheblich beschädigt worden. Das Fahrzeug weist Kratzer an der rechten Fahrzeugseite und an der Motorhaube auf. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Kronach unter Telefon 09261/503-0.