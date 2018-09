Opel Corsa mutwillig verkratzt

Auf einer Länge von etwa einem Meter wurde im Zeitraum vom Montag, 22 Uhr, bis zum Dienstag, 6 Uhr, in Rentweinsdorf in der Straße "Kaulberg" ein Opel Corsa an der rechten Fahrzeugseite verkratzt. Der Schaden beläuft sich auf ungefähr 1000 Euro. Zeugen, die in der Tatzeit verdächtige Personen in Tatortnähe gesehen haben, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 09531/9240 bei der Polizei-Inspektion Ebern zu melden.