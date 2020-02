Opel Corsa braucht neue Heckscheibe

Die Heckscheibe eines Opel Corsa wurde zwischen Mittwochabend, 20.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 8.30 Uhr, beschädigt, so dass auf den Fahrzeugbesitzer Reparaturkosten in Höhe von etwa 300 Euro zukommen. Das Auto stand zur Tatzeit im Hof eines Anwesens in der Reundorfer Ortsstraße "Ruhgarten". Wem sind an dem Fahrzeug verdächtige Personen aufgefallen? Meldungen nimmt die Landkreispolizei unter 0951/9129-310, entgegen.