Opel Corsa angefahren und geflüchtet

Dienstagnachmittag gegen 13.45 Uhr hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Igensdorf einen auf dem Seitenstreifen in der Bayreuther Straße geparkten roten Opel Corsa beschädigt. Obwohl der Verursacher einen Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro angerichtet hatte, entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet die Polizeo Ebermannstadt, Telefon 09194/73880.