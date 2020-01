Opel Corsa an der Mittelschule zerkratzt

Die Polizei Ebermannstadt sucht Zeugen, die Angaben zu einer Sachbeschädigung in Ebermannstadt machen können. Am Donnerstag wurde ein Auto, das am Vormittag im Bereich der Mittelschule geparkt war, an der Motorhaube mutwillig zerkratzt. An dem weißen Opel Corsa entstand dadurch ein Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09194/7388-0 bei der Polizeiinspektion Ebermannstadt zu melden. pol