Opel beschädigt und geflüchtet

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Samstagabend gegen 18 Uhr einen schwarzen Opel Insignia beschädigt, als dieser auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Siemensstraße abgestellt war. Der Fahrzeughalter bemerkte den Schaden am Heck, an der Beifahrer- und der hinteren rechten Tür, als er von seinem Einkauf zurückkehrte. Es kam zu einem Gespräch mit einer Frau, die mit einem weißen Pkw neben dem Opel stand, jedoch konnten vor Ort keine Personalien ausgetauscht werden. Die Polizei bittet nun die Frau, sich unter Tel. 09571/9520-0 zu melden, da sie als wichtige Zeugin in Betracht kommt. Zudem werden andere Zeugen gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei zu melden. pol