Opel angefahren und geflüchtet

Auf dem Parkplatz der Deichmannfiliale im Hammermühlweg wurde am Dienstag zwischen 14 und 15 Uhr ein geparkter Pkw von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Vermutlich ist dieser beim Rangieren gegen den geparkten Opel gestoßen und entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei Ludwigsstadt unter Telefonnummer 09263/975020 in Verbindung zu setzen.