Lichtenfels vor 17 Stunden

Opel angefahren und geflüchtet

Ein Unbekannter beschädigte am Sonntag zwischen 14 und 14.30 Uhr den silberfarbenen Opel eines 54-Jährigen. Er war beim Ausparken am Opel, der in der Professor-Arneth-Straße stand, hängen geblieben un...