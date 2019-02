Opel angefahren und geflüchtet

Die Fahrertür eines blauen Opel Astra beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag zwischen 19.15 und 22 Uhr. Das Auto stand zu dieser Zeit in einer Parkbucht am Marktplatz. Am Fahrzeug der 30-jährigen Besitzerin entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro. Zeugen der Unfallflucht werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. pol