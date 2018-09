Opel angefahren und geflüchtet

Eine Zeugin beobachtete am Dienstagnachmittag, wie eine Frau beim Einparken auf einem Supermarkt-Parkplatz in der Michael-Dechant-Straße mit ihrem Ford-Fiesta einen Opel Meriva streifte. Sie teilte dies dem Geschädigten mit. An dessen Auto wurden beide linke Türen verkratzt. Die Schadenshöhe liegt bei 1200 Euro. Der Unfallverursacher erhält nun eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.