Opel angefahren: 6500 Euro Schaden

Rund 6500 Euro Sachschaden verursachte am Sonntagabend ein 56-jähriger VW-Fahrer an einem Opel Zafira. Der Fahrer übersah in der Viktor-von-Scheffel-Straße einen geparkten Opel und prallte ins Heck des Wagens. Am Opel entstand ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro und am VW Golf ein Frontschaden von rund 4000 Euro.