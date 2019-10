Willkommen im digitalen Zeitalter! Die Gastronomie-Betriebe sind dabei - ob sie wollen oder nicht. Denn Informationsportale wie Google oder TripAdvisor machen auch vor ihrer Eingangstüre nicht halt. Doch es gibt gute Nachrichten: Man kann das Netz für sich nutzen, denn das Lokal im Netz ist ein virtuelles Aushängeschild.

Die Tourismusregion Obermain-Jura möchte die Gastronomie-Betriebe in der Region mit zwei Kurzveranstaltungen unterstützen, sich im Netz gekonnt zu präsentieren. Deshalb laden Tourismusregion und VHS Lichtenfels am Montag, 21. Oktober, um 13 Uhr einheimische Gastronomen in den Kastenhof in Weismain zur ersten Veranstaltung "Online-Werbung für den Gastro-Betrieb - mit Google & Co." ein.

Bei der Mischung aus Vortrag, Schulung und Fragerunde kann man das grundlegende Know-how für einen glänzenden Auftritt ohne viel Aufwand erlangen. Denn ein guter Auftritt im Netz lockt Gäste - und im besten Fall Personal. Mit dieser Veranstaltung wird gezeigt, dass der Google-Eintrag kein Hexenwerk ist, sondern die Beliebtheit des Betriebs steigern kann. Wie das funktioniert, verrät der Experte Florian Wachter aus Hof.

Weitere Informationen gibt es im Landratsamt Lichtenfels bei der Tourismusregion Obermain-Jura. Die Teilnahme ist für Gastronomie-Betreiber der Region kostenfrei. Doch die Plätze sind begrenzt: Schnelle Anmeldung lohnt sich. Anmeldung ist per Mail an jennifer.thiem@landkreis-lichtenfels.de oder unter der Telefonnummer 09571/ 18573 möglich.

Das eigene mobile Gerät und Zugangsdaten (falls vorhanden) können zu der Veranstaltung mitgebracht werden. red