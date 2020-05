Online-Vortrag zur Heizungserneuerung

Ein Online-Vortrag der Verbraucherzentrale Bayern am Dienstag, 2. Juni, von 19 bis 20.30 Uhr hat das Thema "Heizungserneuerung: Wie packt man's richtig an?". Was ist zu beachten bei der Erneuerung der Heizung? Welche Alternativen zur Ölheizung kommen infrage? Wie viel Energie lässt sich sparen und wo gibt es Fördermittel? Zu diesen Fragen rund um die Heizungserneuerung bietet die Energieberatung einen Online-Vortrag an. "Bei der Suche nach der passenden Heiztechnik fürs Haus gibt es viele Lösungen, immer öfter auch in Kombination mit Solarenergie", sagt Referentin und Energieberaterin Gisela Kienzle. Auch andere innovative Lösungen sind inzwischen ausgereift und werden dank Förderprogrammen des Bundes bezuschusst. "An diesem Abend bekommen die Teilnehmer wichtige Entscheidungshilfen und eine objektive Beratung", so Gisela Kienzle. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Anmeldung erfolgt auf www.edudip.com/de/webinar/heizungserneuerung-wie-packt-mans-richtig-an/266612.

Die Verbraucherzentrale informiert mit weiteren Online-Vorträgen zu Themen rund ums Energiesparen. Anmeldungen sind hier möglich: verbraucherzentrale-energieberatung.de/beratung/online-vortraege. Folgende Online-Vorträge finden statt: Energiesparen mit Smart Home am Dienstag, 16. Juni, von 18 bis 19.30 Uhr; Fördermittel fürs Haus am Donnerstag, 18. Juni, von 17.30 bis 18.15 Uhr; "Steck' die Sonne ein! - Solarstrom von Balkon und Terrasse" am 23. Juni, von 18 bis 19 Uhr. red