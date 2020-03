Online-Umfrage startet

Nutzt Du die Öffis? Wie lange bist Du unterwegs? Und wie viel Geld gibst Du für den Weg zum Betrieb aus? Diese und viele weitere Fragen sind Bestandteil einer aktuellen Online-Umfrage der DGB-Jugend Bayern. Bis Ende April sollen möglichst viele junge Menschen in ganz Bayern zu ihrer Mobilität in der Ausbildung oder in ihrem dualen Studium befragt werden.

Andro Scholl, Bezirksjugendsekretär des DGB Bayern: "Wir wollen mit der Befragung einen besseren Einblick in die Mobilität von Auszubildenden in Bayern bekommen. Nach allem, was wir wissen, sind die Kosten für Auszubildende in Bayern viel zu hoch. Deshalb brauchen sie schnellstens eine deutliche finanzielle Entlastung. In vielen anderen Bundesländern gibt es beispielsweise ein Auszubildendenticket, welches dieser Forderung gerecht wird."

"Natürlich beteiligen wir uns in Unterfranken aktiv an dieser bayernweiten Umfrage", so Anna-Katrin Kroll, Jugendsekretärin vom DGB Unterfranken. "Anders als in den Metropolregionen München oder Nürnberg sind die Azubis hier viel häufiger von schlechten ÖPNV-Verbindungen betroffen und somit auf ein Auto angewiesen, um pünktlich in der Berufsschule oder dem Betrieb zu sein." "Damit wir einen genaues Bild über die aktuelle Mobilitätssituation der unterfränkischen Azubis zu bekommen ist es wichtig, dass so viele Auszubildenden wie möglich an der Umfrage beteiligen. Nur so können wir am Ende die richtigen Forderungen und Ideen passgenau entwickeln und sie an die Politik herantragen. Unser Ziel ist es, ein Azubi-Ticket für Bayern durchzusetzen und dabei die ÖPNV-Verbindungen im ländlichen Raum zu stärken", erläutert die Jugendsekretärin.

"Bereits im Jahr 2019 kündigte Ministerpräsident Söder ein 365-Euro-Ticket für junge Menschen in Bayern an. Dieses wurde bisher nicht umgesetzt, es soll aber ab dem Schuljahr 2020/2021 in mehreren bayerischen Großstädten zum Einsatz kommen. Als DGB-Jugend Bayern fordern wir allerdings nicht nur ein Ticket in den Metropolen, sondern ein bayernweites. Darüber hinaus müsse das Azubiticket mittel- und langfristig kostenlos sein", so Kroll.

"Mobilität" wird zudem das Schwerpunkt-Thema im diesjährigen Ausbildungsreport sein. Die Online-Umfrage ist unter www.azubiticketbayern.de zu finden. red