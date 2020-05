Online-Seminar für Gründer

Das Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum (RSG) Bad Kissingen veransaltet am Donnerstag, 28. Mai, von 9 bis 13 Uhr ein Online-Gründerseminar für Gründerinnen und Gründer, das neben einem betriebswirtschaftlichen Überblick auch Aspekte der Digitalisierung aufzeigt. Die zunehmende Digitalisierung bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Umsetzung innovativer Geschäftskonzepte. Gleichzeitig ergeben sich auf diesem Gebiet aber auch neue Herausforderungen. Das im Rahmen des ZDI Mainfranken geförderte Gründerseminar findet online statt. Der Einladungslink zum Online-Gründerseminar wird nach der Anmeldung zugeschickt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Das Gründerseminar des RSG Bad Kissingen richtet sich an Gründer/innen und junge Unternehmen jeweils mit Standort in Mainfranken insbesondere mit digitalen Geschäftskonzepten sowie an alle am Thema Gründung Interessierten. Anmeldungen sind möglich unter anmeldung@rsg-bad-kissingen.de

Weitere Informationen zum Seminar erhalten Interessierte im Rhön-Saale Gründer- und Innovationszentrum (RSG) Bad Kissingen, Telefon: 0971/723 62 04, Internet: www.rsg-bad-kissingen.de sek