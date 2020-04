Online-Programm unter "vhs.daheim"

Die bayerischen Volkshochschulen erstellen auf dem Youtube Kanal "vhs.daheim" ein vielseitiges Online-Programm aus Vorträgen, Lesungen, Konzerten und Bewegung. In den nächsten Tagen sind mehrere Bamberger Dozenten bei "vhs.daheim" präsent. Den Anfang macht Marc Olivier Talarbardon am Samstag, 2., und Samstag, 9. Mai, mit dem Vortrag "Philosophie jetzt! Eine Phänomenologie des Shutdowns (I / II)". Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. "Bamberg. Von der Bistumsgründung zum Unesco-Weltkulturerbe" heißt es am Donnerstag, 7. Mai, um 10 Uhr, wenn Lore Kleemann, Denkmalpflegerin und zertifizierte Gästeführerin im Unesco-Weltkulturerbe Bamberg zu Wort kommt. Horst Gehringer, Leiter des Stadtarchivs Bamberg, referiert am Dienstag, 12. Mai, um 19.30 Uhr über "Demokratie in Bayern - die Bamberger Verfassung von 1919". Ebenfalls im Mai ist bei "vhs.daheim" ein Einblick in die Welt der Bamberger Symphoniker geplant. Den genauen Termin, das komplette Online-Programm sowie aktuelle Informationen gibt es im Internet unter

www.vhs-bamberg.de. red