Online lernen

Aufgrund der Krisensituation rund um das Coronavirus ist die Mittelschule Altenkunstadt noch bis 19. April geschlossen. Doch auch in den unterrichtsfreien Wochen wollen Schulleitung und Lehrer für die Kinder und Jugendlichen da sein. "Wir nehmen unseren Bildungsauftrag ernst", betont Rektor Manfred Heinbuch. Der Schulleiter freut sich, dass alle Kinder versorgt zu Hause sind, so dass für die fünften und sechsten Klassen keine Notgruppe gebildet werden musste. Die Schüler hätten alle Hefte und Schulbücher mit nach Hause genommen, sie könnten also auch daheim etwas für die Schule tun. Unterrichtsmaterialien für die nächsten Wochen können Heinbuch zufolge auf digitalem Weg über den Schulmanager (www.schulmanager-online.de) abgerufen werden. Einen entsprechenden Link dafür sowie weitere Informationen gebe es auf der Homepage der Mittelschule. Bei Bedarf würden die Übungsmaterialien auch analog per Post zugeschickt. "Unsere Lehrer haben nicht etwa frei, sondern werden für administrative Tätigkeiten eingesetzt", stellt der Rektor klar. Man wolle vorbereitet sein, um nach den Osterferien wieder loslegen zu können. "Es stehen Abschlussprüfungen bevor und kein Schüler soll dabei einen Nachteil haben", erklärt Heinbuch. Als vorbildlich bezeichnet er das Engagement einiger Lehrer, die in ihrer häuslichen Nachbarschaft Kinder betreuen, bei denen kein Elternteil daheim bleiben kann. Telefonisch erreichbar ist die Schulleitung montags bis freitags jeweils von 8 bis 13 Uhr. bkl