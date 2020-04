Da auch am Sonntag, 26. April, kein gemeinsamer Gottesdienst in der Christuskirche möglich ist, lädt die evangelische Kirchengemeinde Burgkunstadt zu einem weiteren Online-Gottesdienst ein. Der zweite Sonntag nach Ostern trägt den Namen "Hirtensonntag". Im Mittelpunkt steht das Wort Jesu: "Ich bin der gute Hirte."

Der Online-Gottesdienst wurde in einzelnen Szenen aufgenommen und wird von Pfarrer Heinz Geyer, Kirchenmusiker Thomas Meyer (Orgel, Klavier und Ton- und Videotechnik) und Kristina Kanaan, Susi Schliefer (Flöte/Querflöte), Pfarrer im Ruhestand Rudolf Ranzenberger (Euphonium), Monika Schneider (Gesang), Sima Taher Bahrami und weiteren gestaltet.

Besonders freut sich das Vorbereitungsteam, dass es in der Corona-Situation möglich war, auch einige "Gemeindeschäflein" in den Gottesdienst am Hirtensonntag einzubeziehen.

Der Online-Gottesdienst zum Hirtensonntag ist ab Sonntagmorgen auf der Seite www.lebenszeichen-christuskirche.de unter der Rubrik "Andachten" ebenso wie auf Youtube eingestellt.

Wie das evangelische Pfarramt Burgkunstadt mitteilt, findet auch am 3. Mai ein Online-Gottesdienst statt. red