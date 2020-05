Online-Geschäft als Rettungsanker

Die Folgen der Corona-Krise stellen die Tourismusbranche vor große Herausforderungen. Unter anderem die vielen kleinen wie großen Übernachtungsbetriebe geraten in existenzbedrohende Schwierigkeiten - auch im Frankenwald. Das Hoffen in der Branche ist groß, dass sich die Lage im Lauf der nächsten Wochen etwas entspannt und Reisen zumindest innerhalb des eigenen Landes wieder möglich werden.

Die Tourismusfachleute gehen davon aus, dass in diesem Fall viele Reise- und Buchungsentscheidungen eher kurzfristig und vor allem online gefällt werden, eine aufwendige Prospekt-Recherche wird entfallen. Gemeinsam mit dem Buchungspartner OBS appelliert das Frankenwald Tourismus Service Center daher an alle Gastgeber in der Region: "Machen Sie sich jetzt stark für die Zeit nach der Krise! Es ist nun wichtiger denn je, online buchbar zu sein, und vielleicht die einzige Chance, Leerstände zu füllen."

Durch einen Kooperationsvertrag mit der OBS haben Übernachtungsbetriebe im Frankenwald, vom Hotel über Pensionen bis hin zur kleinen Ferienwohnung, die Möglichkeit, ohne primäre Beteiligungsgebühren auf verschiedenen großen Buchungsplattformen online buchbar zu werden. Ebenso kostenfrei wird ein umfangreiches Schulungs- und Beratungsangebot zur Verfügung gestellt. Ansprechpartner ist Andreas Seyller aus dem OBS-Team (Telefon 0941/46374840 oder E-Mail seyller@obsg.de). Alle Informationen zum Kursangebot, das noch bis Mitte Mai läuft, findet man unter www.online-buchung-service.de/webinar-angebot/

Für weitere Fragen steht das Team des Frankenwald Tourismus zur Verfügung (Adolf-Kolping-Straße 1, 96317 Kronach, Telefon 09261/6015-0, E-Mail: mail@frankenwald-tourismus.de). red