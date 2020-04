Online gemeinsam musizieren

Die Corona-Krise bringt viele kreative Ideen hervor, eine davon kommt aus Schleswig-Holstein. So hat Musiklehrer Jens Illemann jetzt ein Online-Orchester gegründet. "Für viele Menschen im Land ist Musik ein zentraler Bestandteil ihrer Freizeit", sagt der 32-Jährige. Es gehe vor allem darum, wieder gemeinsam Spaß mit Musik zu haben. Sonja Putz, die Leiterin der Gitarrengruppe Saitensprung aus Bad Rodach, hat von diesem Projekt übers Internet erfahren und ist dabei. "Ich bin total begeistert davon, weil es mal etwas ganz Neues ist", sagt sie, "es motiviert und es kommen wirklich tolle Videos dabei heraus. Die Stücke dauern nicht länger als eine Minute und machen richtig Laune. Ich habe die Seite mit anderen Musikern geteilt und hoffe, es kommen aus unserem Landkreis viele dazu."

Jeder kann mitmachen, betont der Initiator Jens Illemann und erklärt:"Man muss sich nur anmelden, dann bekommt man Noten und ein Klangbeispiel geschickt." Das Prinzip ist einfach, die Musiker hören sich das Klangbeispiel an, spielen mit und nehmen sich dabei selber mit dem Handy auf. Diese Aufnahmen werden dann per E-Mail an Illemann geschickt, und der erstellt daraus ein Gesamtwerk.

Illemann freut sich. Mittlerweile hätten sich weit über 1100 Musiker aus elf Nationen über die Website angemeldet, und täglich kämen viele Videos an. Die Videos werden auf der Facebook-Seite des Norddeutschen Film-Orchesters und Rockin' Symphony oder auf Youtube immer samstags um 18 Uhr veröffentlicht. Informationen und Anmeldung unter www.corona-orchester.de. red