Online-Anmeldung für den Marathon geht nur noch bis zum Sonntag

Die Anmeldung zum 20. Fränkische-Schweiz-Marathon am Sonntag, 1. September, ist nur noch bis Sonntag, 25. August, geöffnet. Auch wer keinen ganzen Marathon laufen möchte, muss die 20. Auflage des Marathons nicht verpassen. Denn es gibt eine Vielzahl von Disziplinen, die sich sowohl dem gemütlichen Hobbyläufer als auch dem ambitionierten Freizeitsportler anbieten.

Bei der Anmeldung bis 25. August sind folgende Anmeldegebühren zu entrichten (Nachmeldegebühren am 31. August in Klammern): Marathonlauf, Inline-Skating-Marathon, Handbike-Marathon: 40 Euro (50 Euro); Marathon (Jahrgang 2000)/Skating (Jahrgang 2000 - 2002): 25 Euro (30 Euro); Staffel-Marathon (zwei bis fünf Teilnehmer): 55 Euro (65 Euro); Halbmarathon (ab Jahrgang 1999): 25 Euro (35 Euro), 10-km-Lauf: 16 Euro (20 Euro).

Eine Nachmeldung ist ausschließlich am Samstag, 31. August, von 13 bis 18 Uhr während der Startunterlagenausgabe im Atemschutzzentrum des Landkreises Forchheim, Oberes Tor 1 in Ebermannstadt, persönlich und gegen Barzahlung möglich. Am Sonntag, 1. September, ist keine Nachmeldung mehr möglich.

Die Online-Anmeldung zu den kostenlosen Bambini- und Schülerläufen sowie zum Zehntel-Marathon am Samstag, 31. August, ist noch bis Donnerstag, 29. August, geöffnet. Die Teilnahme ist für Kinder und Jugendliche völlig kostenlos, da die Sparkasse Forchheim alle Kosten übernimmt. Erwachsene Hobbyläufer zahlen für den Zehntel-Marathon bei Voranmeldung fünf Euro (Nachmeldung sieben Euro). Die Anmeldung ist bis circa 30 Minuten vor dem Start des ersten Laufes möglich.

Die ersten drei jeder Altersklasse erhalten Pokale. Jeder Teilnehmer erhält im Ziel eine Medaille, Müsliriegel und Getränke. Die Ergebnisse sind abends schon online. Dann kann sich jeder zu Hause auch seine persönliche Urkunde ausdrucken. Alle Informationen sind im Internet unter www.fs-marathon.de zu finden. red