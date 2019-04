Online-Anmeldung an Schulen im Landkreis Forchheim

Zum Schuljahr 2019/20 besteht für Eltern die Möglichkeit, die Anmeldung ihrer Kinder bereits zu Hause über den PC an einer Schule des Landkreises Forchheim (Gymnasien, Realschulen) vorzubereiten.

Das Landratsamt Forchheim hat hierfür die technischen Voraussetzungen geschaffen. Dieser Service ist auf den Internetseiten der Realschulen in Ebermannstadt, Gräfenberg und Forchheim sowie am Gymnasium Fränkische Schweiz in Ebermannstadt, Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim und Herder-Gymnasium Forchheim möglich.

Gleichzeitig mit der Anmeldung an der Schule ist es möglich, verschiedene Ausbildungsrichtungen an den Schulen, den Religionsunterricht oder den Besuch der Ganztagesschule zu wählen. Ferner wird mit der Online-Antragstellung auch die Kostenfreiheit des Schulweges beantragt. Die hierfür eingegebenen Daten werden laut Pressemitteilung über eine Schnittstelle an das Landratsamt Forchheim, Fachbereich ÖPNV/Schülerbeförderung, zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet. Mit der Möglichkeit der Online-Anmeldung sollen Wartezeiten der Eltern im Rahmen der Schulanmeldung verringert werden, da sämtliche Formulare bereits zu Hause ausgefüllt und ausgedruckt werden können. Das Ausfüllen an der Schule entfällt somit. Den Schulen hilft diese Form der Anmeldung enorm, da die von den Eltern gemachten Angaben gleich digital vorliegen und somit frühzeitig im Rahmen der Klassenbildungen für das kommende Schuljahr zur Verfügung stehen. red