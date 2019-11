"On Point" tanzte für die neue Orgel

Gerold Snater Die Musikreihe "Klang-Kontakte" in Königsberg endete für 2020. Das Jahresprogramm wurde mit einer besonderen Aufführung abgeschlossen. Am Sonntagabend traten Schüler der weit über den Landkreis hinaus bekannten Ballettschule "On Point" aus Haßfurt in der Rudolf-Mett-Halle in Königsberg bei einer Benefizveranstaltung zugunsten der neuen Orgel in der Königsberger Marienkirche auf.

Die Ballettschule zeigte einen Auszug aus ihrem Repertoire, das die zahlreichen Besucher, darunter auch Landrat Wilhelm Schneider mit Gattin, begeisterte. Die hochmotivierten Schüler boten in ihrem Abendprogramm aus klassischem Ballett, Modern, Jazzdance, HipHop sowie Breakdance und Musical einen furiosen Querschnitt durch die Genres. Von einem Flamenco zu Beginn über einen klassischen Körbchentanz bis hin zu "Big Spender" reichte das abwechslungsreiche Programm, bei dem alle Altersstufen und Leistungsklassen ihr Können zeigten.

"Gypsy" und "Shine"

Viel Stimmung in den Saal brachte ein Breakdance der Gruppe Red Squad Crew. Beeindruckend bei allen Darbietungen waren nicht nur die exakten Tanzformationen und die stilistische Vielfalt der Tänze, sondern auch die zum Tanz passenden Kostüme. Begeistern konnten die Soloauftritte von Alicia Reuß und Yannick Reuß mit "Gypsy" und "Shine" sowie "Ein bissel fürs Hirn und ein bissel fürs Herz".

Die rasanten Wechsel zwischen den unterschiedlichsten Tanzstilen, Musikepochen sowie Kostümen und Ursprungskulturen machten es selbst dem ungeübten Ballettbesucher leicht, jede Sekunde der Vorführung gespannt zu genießen und sich von den Darbietungen mitreißen zu lassen. Die mehrfachen deutschen Meisterschaften und die mehrfachen Erfolge beim Dance World Cup bestätigten, dass hier auf hohem Niveau getanzt wird.

Die musikalische Ausgestaltung der Pausen übernahm Thomas Zrieschling aus Unfinden mit seinem Zitherspiel.