"On Point" tanzt in Königsberg

Die Kirchenmusikreihe "Klang-Kontakte" in Königsberg beendet das Jahresprogramm mit einem besonderen Angebot. Am Sonntag, 10. November, um 18 Uhr treten die Schüler der Ballettschule "On Point" aus Haßfurt in der Rudolf-Mett-Halle in Königsberg auf. Das ist gleichzeitig eine Benefizveranstaltung zugunsten der neuen Orgel in der Königsberger Marienkirche. Die Ballettschule zeigt einen Auszug aus ihrem Repertoire. Es treten alle Altersklassen ab fünf Jahren auf. Der Eintritt ist frei. Text: Gerold Snater/Foto: "On Point"